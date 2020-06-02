ФИФА призвала не наказывать футболистов, выразивших солидарность с протестующими из-за гибели Флойда

Международная федерация футбола (ФИФА) призвала организаторов футбольных соревнований рассмотреть возможность не применять санкции к игрокам, проявляющим солидарность по делу погибшего в США Джорджа Флойда.

«ФИФА в полной мере понимает глубину чувств и озабоченность, выраженную многими футболистами в свете трагических обстоятельств дела Джорджа Флойда. Применение законов игры оставлено на усмотрение организаторов соревнований, которые должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст событий», — говорится в заявлении ФИФА, текст которого передаёт Associated Press.

В организации подчеркнули, что решительно настроены на борьбу с проявлениями расизма и других видов дискриминации.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд умер в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в США.

Ранее Поль Погба высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.