СМИ: Пятеро футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом

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Пять игроков каталонского футбольного клуба «Барселона» переболели коронавирусом.
СМИ: Пятеро футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
  • Reuters

Как сообщает RAC1, коронавирус был выявлен ещё у двух представителей тренерского штаба.

Отмечается, что заболевание было диагностировано ещё в марте, сейчас все заболевшие уже выздоровели и смогли вернуться к тренировкам.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров. Возобновление сезона запланировано на 11 июня, а первая игра «Барселоны» — на 13 июня.

Ранее сообщалось, что пункт в контракте Месси о бесплатном уходе из «Барселоны» больше не действителен.

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