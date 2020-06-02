Черчесов: есть вероятность, что за три сбора вместо шести матчей мы сыграем восемь

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о планах по проведению контрольных матчей национальной команды после возобновления футбольных соревнований, прерванных из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Черчесов: есть вероятность, что за три сбора вместо шести матчей мы сыграем восемь
  • РИА Новости

«Мы обсуждали этот вопрос с Александром Дюковым. Разговаривали с Александром Алаевым, и есть вероятность, что за три сбора вместо шести матчей мы сыграем восемь. Если в сентябре пройдёт сбор, то в октябре и ноябре добавятся игры, которые мы не провели в марте. Тогда нужно будет добавить один или два дня на каждый сбор, чтобы поместить в него три игры», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

В марте сборная России должна была сыграть с командами Швеции и Молдавии, а в июле — со сборными Польши и Сербии.

Ранее Черчесов высказал мнение о возобновлении футбольного сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить