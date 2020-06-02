Черчесов: есть вероятность, что за три сбора вместо шести матчей мы сыграем восемь

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о планах по проведению контрольных матчей национальной команды после возобновления футбольных соревнований, прерванных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы обсуждали этот вопрос с Александром Дюковым. Разговаривали с Александром Алаевым, и есть вероятность, что за три сбора вместо шести матчей мы сыграем восемь. Если в сентябре пройдёт сбор, то в октябре и ноябре добавятся игры, которые мы не провели в марте. Тогда нужно будет добавить один или два дня на каждый сбор, чтобы поместить в него три игры», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

В марте сборная России должна была сыграть с командами Швеции и Молдавии, а в июле — со сборными Польши и Сербии.

Ранее Черчесов высказал мнение о возобновлении футбольного сезона.