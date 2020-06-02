Черчесов высказал мнение о возобновлении футбольного сезона

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, как долго футбол будет восстанавливаться после пандемии коронавируса.
Черчесов высказал мнение о возобновлении футбольного сезона
  • Reuters

«Хотелось бы без потерь. За границей хотят играть даже без зрителей, чтобы зарабатывать. У нас проскакивают мысли, что не надо играть, чтобы сэкономить. Наверное, неправильно мы это оцениваем. Нам бы тоже в эту реку войти», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что опасался, что на волне критических публикаций против возобновления сезона в правительстве могут не дать добро на проведение матчей.

«Я не говорю негативно, но нам надо над этим поработать. Если мы сами не будем присматривать за футболом и делать его качественнее и лучше, за нас это никто не сделает. Эта пандемия нам многие вопросы задала, на которые сегодня ответа нет, но их в любом случае надо находить», — добавил специалист.

Футбольный сезон в России был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Чемпионаты ФНЛ и ПФЛ досрочно завершены, а возобновление РПЛ планируется на 21 июня.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий поддержал решение о допуске болельщиков на матчи РПЛ.

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