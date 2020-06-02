Винер-Усманова считает, что художественная гимнастика в 2020 году может остаться без соревнований

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказала мнение, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году могут быть отменены все соревнования по художественной гимнастике.
Винер-Усманова считает, что художественная гимнастика в 2020 году может остаться без соревнований
  • Reuters

«Думаю, что из-за коронавируса до 2021 года никаких международных стартов не будет. И чемпионат Европы по художественной гимнастике, который хочет хотя бы осенью провести Киев, на 99,9% не состоится», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Она отметила, что федерация все национальные турниры.

«Но я думаю, что это будет в 2021 году. И наши спортсменки будут больше выступать у себя дома в России, чем за рубежом. Посмотрим», — добавила специалист.

Чемпионат Европы должен был пройти в Киеве 21—24 мая.

Ранее Солдатова описала своё состояние на самоизоляции с помощью трёх эмоджи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить