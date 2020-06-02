Винер-Усманова считает, что художественная гимнастика в 2020 году может остаться без соревнований
- Reuters
«Думаю, что из-за коронавируса до 2021 года никаких международных стартов не будет. И чемпионат Европы по художественной гимнастике, который хочет хотя бы осенью провести Киев, на 99,9% не состоится», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
Она отметила, что федерация все национальные турниры.
«Но я думаю, что это будет в 2021 году. И наши спортсменки будут больше выступать у себя дома в России, чем за рубежом. Посмотрим», — добавила специалист.
Чемпионат Европы должен был пройти в Киеве 21—24 мая.
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