Винер-Усманова считает, что художественная гимнастика в 2020 году может остаться без соревнований

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказала мнение, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году могут быть отменены все соревнования по художественной гимнастике.

«Думаю, что из-за коронавируса до 2021 года никаких международных стартов не будет. И чемпионат Европы по художественной гимнастике, который хочет хотя бы осенью провести Киев, на 99,9% не состоится», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Она отметила, что федерация все национальные турниры.

«Но я думаю, что это будет в 2021 году. И наши спортсменки будут больше выступать у себя дома в России, чем за рубежом. Посмотрим», — добавила специалист.

Чемпионат Европы должен был пройти в Киеве 21—24 мая.

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