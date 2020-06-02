«Лейпциг» обыграл «Кёльн» и поднялся на третье место в Бундеслиге

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«РБ Лейпциг» одержал победу над «Кёльном» в 29-м туре немецкой футбольной Бундеслиги.
«Лейпциг» обыграл «Кёльн» и поднялся на третье место в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча прошла в Кёльне и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Лейпцига» отличились Патрик Шик, Кристофер Нкунку, Тимо Вернер и Даниэль Ольмо. У хозяев голами отметились Джон Кордоба и Антони Модест.

«Лейпциг» набрал 58 очков и поднялся на третье место в чемпионате Германии. «Кёльн» находится на 11-й позиции, имея в своём активе 34 очка.

Ранее хет-трик Джейдона Санчо помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Падеборн» в Бундеслиге.

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