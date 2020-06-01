Боец MMA Исмаилов показал, как проходил тест на коронавирус

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов опубликовал видео, в котором показал, как проходил тест на коронавирус.

Ролик опубликован в Instagram спортсмена.

«Вы как-то слишком глубоко, по-моему, палочку засунули. Чуть глаза не коснулись. Издевательская процедура», — сказал Исмаилов во время процедуры на видео.

Следующим соперником Исмаилова станет Александр Емельяненко, бой с которым состоится 24 июля.

На счету Исмаилова 16 побед и два поражения в MMA, ещё один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» сдали второй тест на коронавирус.