Боец MMA Исмаилов показал, как проходил тест на коронавирус
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Ролик опубликован в Instagram спортсмена.
«Вы как-то слишком глубоко, по-моему, палочку засунули. Чуть глаза не коснулись. Издевательская процедура», — сказал Исмаилов во время процедуры на видео.
Следующим соперником Исмаилова станет Александр Емельяненко, бой с которым состоится 24 июля.
На счету Исмаилова 16 побед и два поражения в MMA, ещё один бой признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» сдали второй тест на коронавирус.