Боец MMA Исмаилов показал, как проходил тест на коронавирус

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов опубликовал видео, в котором показал, как проходил тест на коронавирус.
Боец MMA Исмаилов показал, как проходил тест на коронавирус
  • © instagram.com/maga_isma

Ролик опубликован в Instagram спортсмена.

«Вы как-то слишком глубоко, по-моему, палочку засунули. Чуть глаза не коснулись. Издевательская процедура», — сказал Исмаилов во время процедуры на видео.

Следующим соперником Исмаилова станет Александр Емельяненко, бой с которым состоится 24 июля.

На счету Исмаилова 16 побед и два поражения в MMA, ещё один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» сдали второй тест на коронавирус.

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