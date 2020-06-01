Трусова намерена сделать пять четверных прыжков в одной программе в следующем сезоне

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих планах на следующий сезон.

«В прошлом сезоне я и три четверных прыгала, и четыре. Для меня это очень важно. Надеюсь, что в следующем сезоне прыгну пять. Считаю, что часто не могла справиться с волнением. В новом сезоне будем много работать над скольжением, над вращениями, над артистизмом», — сказала Трусова в совместном эфире в Instagram с журналисткой Марией Командной.

Она также отметила, что хочет продемонстрировать гораздо более чистое катание, чем в прошлом сезоне. Кроме того, по её словам, она пока не знает, с кем будет тренироваться в группе Евгения Плющенко.

«Новые программы? Хочу совершенно разные программы. Точно хочу медленную. У нас много вариантов сейчас», — добавила Трусова.

15-летняя Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.

Ранее сообщалось, что Трусова будет тренироваться с Плющенко, несмотря на то что её переход ещё не оформили.