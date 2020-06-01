Болельщики признали стадион «Краснодар» лучшим в РПЛ

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Стадион футбольного клуба «Краснодар» признан лучшей ареной России по версии болельщиков.
Болельщики признали стадион «Краснодар» лучшим в РПЛ
  • РИА Новости

В финальном опросе краснодарский стадион опередил «Газпром Арену», на которой выступает петербургский «Зенит».

За стадион «Краснодар» проголосовали 57% болельщиков, а за арену сине-бело-голубых — 43%.

Ранее сообщалось, что «Рубин» доиграет сезон-2019/20 на «Ак Барс Арене».

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