Болельщики признали стадион «Краснодар» лучшим в РПЛ

🐂 Стадион @FCKrasnodar стал лучшим в #ТинькоффРПЛ по итогам голосования болельщиков в Stories нашего Instagram!



В финале стадион «Краснодар» соревновался с «Газпром Ареной» и набрал 57% голосов 💪🏻#ЛучшийСтадионРПЛpic.twitter.com/b8V0uElk0D