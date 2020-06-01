Болельщики признали стадион «Краснодар» лучшим в РПЛ
- РИА Новости
В финальном опросе краснодарский стадион опередил «Газпром Арену», на которой выступает петербургский «Зенит».
За стадион «Краснодар» проголосовали 57% болельщиков, а за арену сине-бело-голубых — 43%.
Ранее сообщалось, что «Рубин» доиграет сезон-2019/20 на «Ак Барс Арене».
🐂 Стадион @FCKrasnodar стал лучшим в #ТинькоффРПЛ по итогам голосования болельщиков в Stories нашего Instagram!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 1, 2020
В финале стадион «Краснодар» соревновался с «Газпром Ареной» и набрал 57% голосов 💪🏻#ЛучшийСтадионРПЛpic.twitter.com/b8V0uElk0D