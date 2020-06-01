СМИ: В Санкт-Петербурге планируют создать частный футбольный клуб «Динамо»

В Санкт-Петербурге может появиться ещё один футбольный клуб, который будет частным.

Как сообщает «Чемпионат», команда получит название «Динамо». Планируется, что коллектив начнёт выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), которая является третьим по силе дивизионом России.

При этом отмечается, что одну из руководящих должностей может занять бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, недавно покинувший пост заместителя спортивного директора действующих чемпионов России.

Ранее Александр Медведев заявил, что «Зенит» не будет заниматься трансферными вопросами до завершения сезона.