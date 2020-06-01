Шубенков — о мастер-классах: категорически прошу, чтобы мне не приводили учеников младше восьмого класса

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Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков рассказал о своём общении с подрастающим поколением детей в рамках олимпийских уроков в школах.
Шубенков — о мастер-классах: категорически прошу, чтобы мне не приводили учеников младше восьмого класса
  • РИА Новости

«В рамках своей общественной деятельности я иногда провожу олимпийские уроки в школах. И категорически прошу, чтобы мне не приводили учеников младше восьмого-девятого класса. Потому что только в этом возрасте приходит осознание, что такое профессиональный спорт, каких усилий он требует, как всё функционирует. А пятиклассники или шестиклассники ничего не понимают. Да, им нравится со мной общаться, но не как со спортсменом, а как со взрослым крутым дядечкой, который может рассказать о себе что-то интересное», — сказал Шубенков RT.

Ранее он высказал мнение о переносе летних Олимпийских игр с 2020 года на 2021-й.

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