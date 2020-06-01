Шубенков: обидно, что Игр в Токио придётся ждать ещё год

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Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков высказал мнение о переносе летних Олимпийских игр в Токио с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Шубенков: обидно, что Игр в Токио придётся ждать ещё год
  • РИА Новости

«Для меня это не так принципиально. Потому что у легкоатлетов обязательно есть крупный старт в сезоне, к которому необходимо готовиться, будь то Олимпиада или чемпионат мира. Конечно, обидно, что Игр придётся ждать ещё год, мне бы хотелось попробовать свои силы уже сейчас. Но перенос был необходим, потому что из-за пандемии тренировочный процесс всё равно получился бы смазанным и на самих соревнованиях всё бы выглядело совсем печально», — рассказал Шубенков RT.

Ранее сообщалось, сколько легкоатлетов подали запросы на получение нейтрального статуса.

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