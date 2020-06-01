Чернышенко возглавил оргкомитет ЧМ-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Главой оргкомитета назначен вице-премьер России и бывший руководитель Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко.
Его помощниками стали Игорь Левитин и Олег Матыцин.
Отмечается, что Минспорт совместно с ФХР, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и высшие исполнительные органы власти субъектов РФ в течение трёх месяцев должны представить на утверждение в оргкомитет планы мероприятий, связанных с подготовкой и проведением турниров.
Чемпионат мира в Санкт-Петербурге и молодёжное первенство в Новосибирске и Омске пройдут в 2023 году.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии надеются отобрать у России право проведения ЧМ-2023 по хоккею.