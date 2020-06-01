Чернышенко возглавил оргкомитет ЧМ-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге

Правительство России приняло решение о создании организационного комитета чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге и молодёжного мирового первенства в Омске и Новосибирске 2023 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Главой оргкомитета назначен вице-премьер России и бывший руководитель Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко.

Его помощниками стали Игорь Левитин и Олег Матыцин.

Отмечается, что Минспорт совместно с ФХР, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и высшие исполнительные органы власти субъектов РФ в течение трёх месяцев должны представить на утверждение в оргкомитет планы мероприятий, связанных с подготовкой и проведением турниров.

Чемпионат мира в Санкт-Петербурге и молодёжное первенство в Новосибирске и Омске пройдут в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии надеются отобрать у России право проведения ЧМ-2023 по хоккею.