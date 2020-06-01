Семак — о приостановке сезона: столь длительного бездействия никогда не было

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о паузе из-за пандемии коронавируса и подготовке к предстоящему возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак — о приостановке сезона: столь длительного бездействия никогда не было
  • © fc-zenit.ru

«Это интересный опыт для игроков и тренерского штаба. Столь длительного бездействия никогда не было. Сейчас мы очень осторожно стараемся понять и плавно входить в рабочий режим, который нам нужен, чтобы в хорошем состоянии подойти к официальным матчам. Есть вопросы, много сложностей, но будем их решать по мере поступления», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Он отметил, что хотелось бы иметь больше трёх недель для лучшей подготовки к возобновлению сезона.

«Нужно и контрольные матчи проводить, чтобы функциональная и игровая готовность была приближена к оптимальной. Время, которое есть, одинаково для всех клубов. Наверное, его недостаточно, чтобы подойти в оптимальном состоянии, но достаточно, чтобы через игры набирать форму», — добавил специалист.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.

Ранее Александр Медведев заявил, что «Зенит» не будет заниматься трансферными вопросами до завершения сезона.

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