Сёмин рассказал, кого хотел бы видеть тренером «Локомотива» после себя

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что хотел бы видеть у руля клуба Олега Пашинина или Вадима Евсеева.

«В интересах футбола — чтобы после Сёмина «Локомотив» возглавил бы или Олег Пашинин, или Вадим Евсеев. Пашинин уже здесь работает, его прекрасно примут болельщики. Как и Евсеева, парня в самом расцвете сил, с мощной энергетикой. Он боевитый человек, а это то, что всегда было свойственно «Локомотиву» наших времён. Было бы верно, если бы клуб тренировал бывший игрок нашей национальной сборной», — сказал Сёмин «Спорт-Экспрессу».

В настоящее время Вадим Евсеев возглавляет другой клуб Российской премьер-лиги — «Уфу».

Вместо Сёмина пост главного тренера «Локомотива» занял серб Марко Николич.

Ранее Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива».