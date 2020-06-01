Экс-президент «Локомотива» спрогнозировал будущее клуба без Сёмина

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не верит, что новый главный тренер клуба Марко Николич сумеет надолго удержаться у руля команды.

«Николич и так провалится. После Семина в «Локомотив» пришел малоизвестный специалист, которые еще не тренировал серьезные клубы. Я уверен, что Николич не выдержит давления. Кикнадзе тоже по-любому не будет. Выгнав Сёмина, он себе подписал приговор», — цитирует Наумова «Спорт день за днём».

Сербский специалист Марко Николич пришёл на смену легенде клуба Юрию Сёмину, с которым руководство клуба решило не продлевать контракт.

Ранее Наумов выразил мнение, что в будущем Сёмин может вернуться в «Локомотив»