Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о прощании клуба с тренером Юрием Сёминым в соцсетях.
Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными
  • © РИА Новости

«Я, конечно, понимаю, что «Локомотив» пытается как может сгладить ситуацию и сказать добрые слова. Но отчего-то чувство от их «220 постов» очень неловкое. Тяжёлое, прямо скажу, чувство. Все сказанные слова кажутся лишними, неуместными, а потому неискренними и ненужными», — написал Геркус в Twitter.

Юрий Сёмин покидает «Локомотив» в связи с истечением срока контракта. Вместо 73-летнего тренера команду возглавит 40-летний серб Марко Николич.

Ранее Алексей Миранчук отметил эмоциональность Сёмина.

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