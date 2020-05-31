Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о прощании клуба с тренером Юрием Сёминым в соцсетях.

«Я, конечно, понимаю, что «Локомотив» пытается как может сгладить ситуацию и сказать добрые слова. Но отчего-то чувство от их «220 постов» очень неловкое. Тяжёлое, прямо скажу, чувство. Все сказанные слова кажутся лишними, неуместными, а потому неискренними и ненужными», — написал Геркус в Twitter.

Юрий Сёмин покидает «Локомотив» в связи с истечением срока контракта. Вместо 73-летнего тренера команду возглавит 40-летний серб Марко Николич.

Ранее Алексей Миранчук отметил эмоциональность Сёмина.