СМИ: Президент «Ювентуса» предложил возобновить Серию А с болельщиками

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Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли предложил возобновить сезон Серии А со зрителями на стадионах.
СМИ: Президент «Ювентуса» предложил возобновить Серию А с болельщиками
  • © AFP

Об этом сообщает Football Italia. Согласно плану Аньелли, который он изложил владельцам 19 других клубов Серии А, с середины июля на стадионы стоит пускать болельщиков в количестве не более 10% от общей вместимости стадиона. В дальнейшем планируется увеличить эту цифру до 25%, при этом соблюдая правила социального дистанцирования.

По схожему сценарию возобновится чемпионат России, где Роспотребнадзор разрешил болельщикам присутствовать на трибунах в количестве не более 10% от вместимости арены.

Ранее сообщалось, что матчи Серии А после возобновления сезона будут проходить ежедневно.

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