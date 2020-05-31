Павлюченко: были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес в период выступлений за «Тоттенхэм».

«В «Тоттенхэме», когда шли разговоры о моей аренде или продаже, были слухи о том, что «Реал» хотел взять меня в аренду. Были варианты — «Ливерпуль», «Реал» и «Милан». Не знаю, правда это или нет. Мне агент говорил, что мной интересуются, хотят взять в аренду. Но это всё слухи, ничего серьёзного не было», — сказал Павлюченко YouTube-каналу «Фестиваль Спортивная Волна».

После «Тоттенхэма» форвард вернулся в Россию, перейдя в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Реал» может остаться без летних трансферов из-за коронавируса.