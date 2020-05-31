Архангельская область отказала ФЛГР в проведении сборов
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«Со сборами пока не у всех всё нормально. Некоторые регионы нам отказали. Федеральных баз у нас нет. Архангельск пока нам отказал. Со сбором в Малиновке, к сожалению, не получится», — цитирует Вяльбе РИА Новости.
В группу Юрия Бородавко входят действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов и другие.
Ранее сообщалось, что Вяльбе не будет избираться в совет FIS, кандидатом от России останется Андрей Бокарев.