Архангельская область отказала ФЛГР в проведении сборов

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что спортсмены группы тренера Юрия Бородавко столкнулись с проблемами при поиске места проведения сборов.
Архангельская область отказала ФЛГР в проведении сборов
  • © Mathias Bergeld/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Со сборами пока не у всех всё нормально. Некоторые регионы нам отказали. Федеральных баз у нас нет. Архангельск пока нам отказал. Со сбором в Малиновке, к сожалению, не получится», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

В группу Юрия Бородавко входят действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов и другие.

Ранее сообщалось, что Вяльбе не будет избираться в совет FIS, кандидатом от России останется Андрей Бокарев.

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