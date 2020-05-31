Архангельская область отказала ФЛГР в проведении сборов

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что спортсмены группы тренера Юрия Бородавко столкнулись с проблемами при поиске места проведения сборов.

«Со сборами пока не у всех всё нормально. Некоторые регионы нам отказали. Федеральных баз у нас нет. Архангельск пока нам отказал. Со сбором в Малиновке, к сожалению, не получится», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

В группу Юрия Бородавко входят действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов и другие.

Ранее сообщалось, что Вяльбе не будет избираться в совет FIS, кандидатом от России останется Андрей Бокарев.