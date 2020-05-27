Вяльбе не будет избираться в совет FIS, кандидатом от России останется Бокарев
- РИА Новости
Переизбраться в этот орган намерен бизнесмен, бывший руководитель RSA и экс-президент Федерации фристайла России (ФФР) Андрей Бокарев.
«Что касается совета FIS, то я, возможно, рассмотрела бы такую возможность, но Андрей Рэмович изъявил желание остаться. Двух представителей от страны в совете FIS быть не может», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Выборы президента и членов совета FIS должны состояться 4 октября на конгрессе в Цюрихе.
Ранее Вяльбе заявила, что не возражает против перехода лыжника Ильи Черноусова в сборную Швейцарии.