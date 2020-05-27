Вяльбе не будет избираться в совет FIS, кандидатом от России останется Бокарев

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, также занимающая пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России (RSA), не будет выставлять свою кандидатуру на выборах в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Переизбраться в этот орган намерен бизнесмен, бывший руководитель RSA и экс-президент Федерации фристайла России (ФФР) Андрей Бокарев.

«Что касается совета FIS, то я, возможно, рассмотрела бы такую возможность, но Андрей Рэмович изъявил желание остаться. Двух представителей от страны в совете FIS быть не может», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Выборы президента и членов совета FIS должны состояться 4 октября на конгрессе в Цюрихе.

Ранее Вяльбе заявила, что не возражает против перехода лыжника Ильи Черноусова в сборную Швейцарии.