Вяльбе не будет избираться в совет FIS, кандидатом от России останется Бокарев

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, также занимающая пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России (RSA), не будет выставлять свою кандидатуру на выборах в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Вяльбе не будет избираться в совет FIS, кандидатом от России останется Бокарев
  • РИА Новости

Переизбраться в этот орган намерен бизнесмен, бывший руководитель RSA и экс-президент Федерации фристайла России (ФФР) Андрей Бокарев.

«Что касается совета FIS, то я, возможно, рассмотрела бы такую возможность, но Андрей Рэмович изъявил желание остаться. Двух представителей от страны в совете FIS быть не может», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Выборы президента и членов совета FIS должны состояться 4 октября на конгрессе в Цюрихе.

Ранее Вяльбе заявила, что не возражает против перехода лыжника Ильи Черноусова в сборную Швейцарии.

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