Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства лыжником Черноусовым
- РИА Новости
«У нас к нему нет никаких претензий. Переход был оформлен по всем правилам. Ради бога, пускай бегает, мы не против. Я знаю, что Черноусов находится в ожидании получения швейцарского паспорта. Если его возьмёт к себе швейцарская сборная, то пожалуйста, я ничего против не имею. Может, он покажет хорошие результаты. Поскольку он пропустил Олимпиаду в Корее, то ему ничего не мешает выступить за другую сборную на предстоящих Играх», — цитирует Вяльбе ТАСС.
33-летний Черноусов является бронзовым призёром Олимпийских игр в Сочи.
Ранее сообщалось, что бронзовый призёр ОИ в Сочи Черноусов будет выступать за Швейцарию.