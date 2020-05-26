Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства лыжником Черноусовым

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных видов спорта России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не возражает против перехода Ильи Черноусова в сборную Швейцарии.
Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства лыжником Черноусовым
  • РИА Новости

«У нас к нему нет никаких претензий. Переход был оформлен по всем правилам. Ради бога, пускай бегает, мы не против. Я знаю, что Черноусов находится в ожидании получения швейцарского паспорта. Если его возьмёт к себе швейцарская сборная, то пожалуйста, я ничего против не имею. Может, он покажет хорошие результаты. Поскольку он пропустил Олимпиаду в Корее, то ему ничего не мешает выступить за другую сборную на предстоящих Играх», — цитирует Вяльбе ТАСС.

33-летний Черноусов является бронзовым призёром Олимпийских игр в Сочи.

Ранее сообщалось, что бронзовый призёр ОИ в Сочи Черноусов будет выступать за Швейцарию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить