Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства лыжником Черноусовым

Президент Федерации лыжных видов спорта России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не возражает против перехода Ильи Черноусова в сборную Швейцарии.

«У нас к нему нет никаких претензий. Переход был оформлен по всем правилам. Ради бога, пускай бегает, мы не против. Я знаю, что Черноусов находится в ожидании получения швейцарского паспорта. Если его возьмёт к себе швейцарская сборная, то пожалуйста, я ничего против не имею. Может, он покажет хорошие результаты. Поскольку он пропустил Олимпиаду в Корее, то ему ничего не мешает выступить за другую сборную на предстоящих Играх», — цитирует Вяльбе ТАСС.

33-летний Черноусов является бронзовым призёром Олимпийских игр в Сочи.

Ранее сообщалось, что бронзовый призёр ОИ в Сочи Черноусов будет выступать за Швейцарию.