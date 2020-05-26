Бронзовый призёр ОИ в Сочи Черноусов будет выступать за Швейцарию

Российский лыжник Илья Черноусов, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2014 в Сочи, сменил спортивное гражданство.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS). Переход 33-летнего спортсмена в национальную команду Швейцарии был одобрен на этой неделе.

За сборную России лыжник не выступал с середины 2016 года.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Черноусов завоевал бронзу на марафонской дистанции, уступив соотечественникам Александру Легкову и Максиму Вылегжанину.

Спортсмен женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин, с которой воспитывает двоих детей.

Ранее Ласицкене ответила на вопрос о возможной смене гражданства.