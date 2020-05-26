Ласицкене ответила на вопрос о возможной смене гражданства

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на вопрос о возможной смене гражданства.
Ласицкене ответила на вопрос о возможной смене гражданства
  • РИА Новости

«Карьера спортсмена однажды закончится, а жизнь продолжится. Я понимаю всю важность карьеры и самореализации, но мне всё равно не хочется ради всего этого менять гражданство. Я российская легкоатлетка, которая имеет право выступать на любых соревнованиях, и я хочу продолжать делать именно так, а не иначе», — приводит слова Ласицкене GQ.

В активе 27-летней Ласицкене три золота чемпионата мира, два золота зимнего чемпионата мира, Континентальный кубок, золото и серебро первенства Европы, два золота зимнего чемпионата Европы, золото, серебро и бронза командных чемпионатов Европы, два золота Всемирных военных игр, а также серебро Универсиады. На её счету также 24 победы на этапах Бриллиантовой лиги, четыре победы в финалах Бриллиантовой лиги, а также пять золотых наград чемпионата России и золото юношеской Олимпиады.

Ранее сообщалось, что Ласицкене подала заявку на нейтральный статус.

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