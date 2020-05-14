Ласицкене подала заявку на нейтральный статус
- РИА Новости
«Заявка заполнена и отправлена, все сопутствующие к ней документы тоже. РУСАДА и ВФЛА достаточно оперативно сработали в плане оформления сопроводительных писем, за что им большое спасибо. Взнос в размере $250 за нейтральный статус мы оплатили сами. Да, это унизительно, но все годы отстранения ВФЛА перед нами стоит лишь одна задача — выступать, несмотря ни на что», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
12 марта World Athletics возобновил выдачу нейтрального статуса для российских атлетов, сократив количество нейтральных спортсменов до десяти человек, после того как она была полностью приостановлена в связи с допинговым делом Даниила Лысенко, в котором замешано бывшее руководство ВФЛА.
Ранее она назвала неверным решение ВФЛА снять с себя оплату нейтрального статуса атлетов.