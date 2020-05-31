Сёмин не стал высказываться об окончании своего контракта, предложив задать вопрос Кикнадзе

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отказался высказаться о прекращении срока действия своего контракта с клубом.
Сёмин не стал высказываться об окончании своего контракта, предложив задать вопрос Кикнадзе
  • РИА Новости

Соглашение специалиста было рассчитано по 31 мая 2020 года включительно. Уже в понедельник, 1 июня, железнодорожников должен возглавить серб Марко Николич, который вместе с помощниками прилетел в Москву.

Сёмин предложил адресовать все вопросы генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе.

«Последний день контракта не комментирую. Всё к Василию Александровичу, пусть он говорит, он должен это делать. Видел ли я, как со мной прощаются? Нет, всё к Кикнадзе», — приводит слова наставника «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Рубин» будет принимать соперников на «Ак Барс Арене» после возобновления сезона.

 

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