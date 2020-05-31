Поэт Шаганов считает, что «Торпедо» выйдет в РПЛ по итогам следующего сезона

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Известный поэт-песенник и болельщик «Торпедо» Александр Шаганов рассказал о своём отношении к невыходу московского клуба в РПЛ.
Поэт Шаганов считает, что «Торпедо» выйдет в РПЛ по итогам следующего сезона
  • РИА Новости

Чёрно-белые значительную часть чемпионата ФНЛ лидировали в турнирной таблице, однако весной потеряли несколько позиций. Из-за пандемии коронавируса турнир был прекращён досрочно.

«Обидно, что любимое «Торпедо» оказалось за бортом Премьер-лиги, но так сложились обстоятельства. Форс-мажор. Конечно, мы, болельщики, очень хотели, чтобы уже в этом году «Торпедо» вернулось в Премьер-лигу, но... Сегодня утешаю себя тем, что ещё сезон в ФНЛ пойдёт на пользу команде. Она должна окрепнуть, чтобы шагнуть в РПЛ всерьёз и надолго. Туда и в этом сезоне из ФНЛ мало кто рвался. По финансовым соображениям. А уж теперь-то, после пандемии, желающих станет ещё меньше. При таком раскладе, думаю, ничто не помешает «Торпедо» через год спокойно завоевать путевку в Премьер-лигу», — приводит слова Шаганова СЭ.

Ранее сообщалось, что вратарь Игорь Акинфеев рассказал о своём дебюте за ЦСКА.

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