Вандалы осквернили статую Лемье у арены «Питтсбурга»

Статую выдающегося канадского хоккеиста Марио Лемье, установленную у домашнего стадиона «Питтсбург Пингвинз» PPG Paints Arena, испортили неизвестные.

Бронзовую скульптуру облили красной краской.

«Право быть повстанцем», — написали вандалы на постаменте, нарисовав также серп и молот.

Ранее сообщалось, что жена Евгения Малкина высказалась по поводу критики в адрес мужа из-за американского гражданства.