Вандалы осквернили статую Лемье у арены «Питтсбурга»

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Статую выдающегося канадского хоккеиста Марио Лемье, установленную у домашнего стадиона «Питтсбург Пингвинз» PPG Paints Arena, испортили неизвестные.
Вандалы осквернили статую Лемье у арены «Питтсбурга»
  • Reuters

Бронзовую скульптуру облили красной краской.

«Право быть повстанцем», — написали вандалы на постаменте, нарисовав также серп и молот.

Ранее сообщалось, что жена Евгения Малкина высказалась по поводу критики в адрес мужа из-за американского гражданства.

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