Вандалы осквернили статую Лемье у арены «Питтсбурга»
Статую выдающегося канадского хоккеиста Марио Лемье, установленную у домашнего стадиона «Питтсбург Пингвинз» PPG Paints Arena, испортили неизвестные.
- Reuters
Бронзовую скульптуру облили красной краской.
«Право быть повстанцем», — написали вандалы на постаменте, нарисовав также серп и молот.
Ранее сообщалось, что жена Евгения Малкина высказалась по поводу критики в адрес мужа из-за американского гражданства.
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