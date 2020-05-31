Матчи РПЛ на стадионах «Краснодара» и «Сочи» пройдут без зрителей

Короткая ссылка
Первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев сообщил, что матчи возобновлённого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в регионе будут проходить без зрителей.
Матчи РПЛ на стадионах «Краснодара» и «Сочи» пройдут без зрителей
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы разделяем желание спортивных функционеров и многочисленной армии болельщиков поскорее прийти на стадионы и поддержать любимые команды. Но прошедшие два месяца показали, что только ответственное, основанное на научно-обоснованных рекомендациях медиков поведение жителей Кубани позволило минимизировать количество больных», — приводят слова Мясищева «Кубанские новости».

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор одобрил возобновление РПЛ со зрителями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить