Матчи РПЛ на стадионах «Краснодара» и «Сочи» пройдут без зрителей

Первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев сообщил, что матчи возобновлённого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в регионе будут проходить без зрителей.

«Мы разделяем желание спортивных функционеров и многочисленной армии болельщиков поскорее прийти на стадионы и поддержать любимые команды. Но прошедшие два месяца показали, что только ответственное, основанное на научно-обоснованных рекомендациях медиков поведение жителей Кубани позволило минимизировать количество больных», — приводят слова Мясищева «Кубанские новости».

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор одобрил возобновление РПЛ со зрителями.