Матчи РПЛ на стадионах «Краснодара» и «Сочи» пройдут без зрителей
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Мы разделяем желание спортивных функционеров и многочисленной армии болельщиков поскорее прийти на стадионы и поддержать любимые команды. Но прошедшие два месяца показали, что только ответственное, основанное на научно-обоснованных рекомендациях медиков поведение жителей Кубани позволило минимизировать количество больных», — приводят слова Мясищева «Кубанские новости».
Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор одобрил возобновление РПЛ со зрителями.