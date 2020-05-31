«Локомотив» предложил болельщикам написать письма Сёмину

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Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» предложила болельщикам написать письма уходящему из команды главному тренеру Юрию Сёмину.
«Локомотив» предложил болельщикам написать письма Сёмину
  • РИА Новости

«Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? Давно ли вы в последний раз говорили им о своих чувствах? Мы уверены, что вам есть что сказать и Юрию Палычу! Пишите на palych@fclm.ru — он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Он покинет команду 31 мая в связи с истечением контракта.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» попрощался с Сёминым.

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