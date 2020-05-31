«Локомотив»: мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему «Спасибо, Палыч»

Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» попрощалась с главным тренером команды Юрием Сёминым, контракт которого истекает 31 мая.

«Сегодня последний день Юрия Сёмина в качестве главного тренера «Локомотива». Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым! Мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему «Спасибо, Палыч», — сказано в сообщении клуба в Twitter.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Сёмин поблагодарил Дзюбу за поддержку в ситуации с его уходом из «Локомотива».