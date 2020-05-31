В Renault подтвердили интерес к Алонсо

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Руководитель команды Renault Сириль Абитебуль подтвердил интерес к двукратному чемпиону «Формулы-1» Фернандо Алонсо.
В Renault подтвердили интерес к Алонсо
  • Reuters

«У нас много вариантов. В следующем году на рынке будет много доступных пилотов. Один из них Алонсо, но есть и другие. Единственное, что могу сказать, — мы возьмём время на размышление. Это будет очень важное решение», — приводит слова Абитебуля Nextgen-Auto.

Он отметил, что определяться с составом пилотов на следующий сезон, когда нынешний ещё даже не начался, было бы немного странным подходом.

«Выбор пилота — последний пазл в процессе нашей перестройки. Важно взять время на раздумье и сделать правильный выбор», — добавил функционер.

Одно из мест в Renault на 2021 год стало вакантным после того, как было объявлено об уходе Даниэля Риккардо в McLaren.

Алонсо, ушедший из «Формулы-1» после сезона 2018 года, дебютировал в королевских гонках в 2001-м. Он является двукратным чемпионом «Формулы-1». Свои титулы он завоевал в 2005 и 2006 годах в составе Renault. В 2010, 2012 и 2013 годах он стал вице-чемпионом, выступая за Ferrari. С 2015 по 2018 год испанец выступал за McLaren.

Ранее Флавио Бриаторе высказал мнение, что сейчас подходящий момент для возвращения Алонсо в «Формулу-1».

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