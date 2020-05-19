Бриаторе считает, что сейчас подходящий момент для возвращения Алонсо в «Формулу-1»

Бывший руководитель команды Renault и менеджер двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо высказал мнение о возможном возвращении испанского пилота в чемпионат.

«Он очень мотивирован. Побыв вне «Формулы-1», Фернандо стал сильнее и кое в чём разобрался. Я вижу, насколько спокойнее он сейчас. Думаю, решение уйти в своё время было правильным. А сейчас он готов начать снова. Мы внимательно следим за развитием ситуации. Не стоит забывать, что впереди ещё целый сезон — хочется верить, что он всё же состоится. Пока же остаётся только ждать», — приводит слова Бриаторе La Gazzetta dello Sport.

Алонсо, ушедший из «Формулы-1» после сезона 2018 года, дебютировал в королевских гонках в 2001-м. Он является двукратным чемпионом «Формулы-1». Свои титулы он завоевал в 2005 и 2006 годах в составе Renault. В 2010, 2012 и 2013 годах он стал вице-чемпионом, выступая за Ferrari. С 2015 по 2018 год испанец выступал за McLaren.

Ранее появилась информация, что Renault пригласит Алонсо, чтобы остаться в «Формуле-1».