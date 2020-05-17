СМИ: Renault пригласит Алонсо, чтобы остаться в «Формуле-1»

Французская команда Renault намерена подписать контракт с двукратным чемпионом «Формулы-1» Фернандо Алонсо, чтобы остаться в чемпионате.

Как сообщает Autohebdo, французский коллектив уже договорился с двукратным чемпионом мира о том, что Алонсо вернётся в команду в 2021 году.

Отмечается, что подписание Алонсо позволит главе команды Сирилу Абитбулю представить проект в «Формуле-1» в выгодном свете и убедить совет директоров Renault не закрывать гоночную программу, оказавшуюся под угрозой из-за экономических последствий пандемии коронавируса.

Алонсо, ушедший из «Формулы-1» после сезона 2018 года, дебютировал в королевских гонках в 2001-м. Он является двукратным чемпионом «Формулы-1». Свои титулы он завоевал в 2005 и 2006 годах в составе Renault. В 2010, 2012 и 2013 годах он стал вице-чемпионом, выступая за Ferrari. С 2015 по 2018 год испанец выступал за McLaren.

Ранее сообщалось, что Mercedes рассматривает вариант приглашения Феттеля.