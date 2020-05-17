Mercedes рассматривает вариант приглашения Феттеля

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Руководитель команды Mercedes Тото Вольф рассказал о возможности подписания контракта с четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Себастьяном Феттелем.
Mercedes рассматривает вариант приглашения Феттеля
  • Reuters

«У нас есть вопрос, что делать с Джорджем Расселлом. Он для нас является вариантом. Рассматриваем и возможность подписания контракта с Себастьяном Феттелем. Но это не то, что сейчас стоит на повестке дня, так как мы сосредоточены на нынешних пилотах. В целом же у Феттеля всё под контролем. Он может решить сам, завершить карьеру или продолжить с другой командой. У него по-прежнему есть интересные варианты», — приводит слова Вольфа RTL.

В настоящее время основными пилотами Mercedes являются шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас. Контракты обоих гонщиков истекают по окончании сезона-2020.

Феттель выступает за Ferrari с 2015 года и покинет команду в конце сезона.

Ранее сообщалось, что в Ferrari не исключили выступлений в IndyCar.

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