Антонина Шевченко показала, как она выглядит после проигрыша на турнире UFC в Лас-Вегасе

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Представительница Киргизии Антонина Шевченко прокомментировала своё поражение от американки Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе.
Антонина Шевченко показала, как она выглядит после проигрыша на турнире UFC в Лас-Вегасе
  • Reuters

«ММА — тяжёлый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее», — написала Шевченко в своём Instagam, опубликовав своё фото после проигранного боя.

35-летняя спортсменка проиграла Чукагян единогласным решением судей. По ходу поединка соперница нанесли ей 202 удара, 45 из которых пришлись в голову, в то время как самой Шевченко удалось совершить всего 34 удара. Для неё это второе поражение подряд, при семи победах.

Ранее сообщалось, что Бёрнс победил Вудли в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе.

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