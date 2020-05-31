Ковтун: больше всего в мире хотел бы посмотреть на работу Тутберидзе

Четырёхкратный чемпион России в мужском одиночном фигурном катании Максим Ковтун признался, что хотел бы пройти стажировку у Этери Тутберидзе

«Я разрываюсь сейчас между Брайаном Орсером и Этери Тутберидзе. У обоих тренеров очень сильные стороны, хотелось бы освоить их внутренние секреты, увидеть схему работы… Наверное, всё-таки на работу Тутберидзе я бы хотел посмотреть больше всего в мире. Кажется, что у Орсера больше свободы в действиях спортсмена, а у Тутберидзе — больше чёткости и дисциплины. И её схема прекрасно работает — лучше всех в мире. Нельзя судить её работу ни в коем случае», — приводит слова Ковтуна Газета.ру.

Под руководством Тутберидзе тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, победительница финала Гран-при Алёна Косторная и золотая медалистка чемпионата России Анна Щербакова.

Ранее Ковтун выразил мнение, что после карантина многие фигуристы завершат карьеру.