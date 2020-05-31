Ковтун считает, что после карантина многие фигуристы завершат карьеру

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Четырехкратный чемпион России в мужском одиночном фигурном катании Максим Ковтун выразил мнение, что длинная пауза в сезоне, вызванная пандемией коронавируса, может вынудить многих спортсменов завершить карьеру.

«Думаю, сейчас спортсменам будет безумно сложно. Полагаю, что очень многие закончат с фигурным катанием, не смогут восстановиться. Координация очень быстро теряется, прыжки забываются. Нужно учить их заново. Не у всех получится, к сожалению. Если какие-то ограничения будут продлеваться, то для многих это станет трагедией», — цитирует Ковтуна Газета.ру.

Из-за пандемии коронавируса спортивные соревнования по всему миру были приостановлены или отменены.

Ранее Туктамышева заявила, что когда фигуристы выйдут на лёд, у них будут сложности с вестибулярным аппаратом.

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