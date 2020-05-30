Мэр Лондона признался, что болеет за «Ливерпуль»

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Мэр Лондона Садик Хан признался в своей симпатии к лидеру нынешнего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), «Ливерпулю».
Мэр Лондона признался, что болеет за «Ливерпуль»
  • © Reuters

«Хотя я родом и из южного Лондона, я болею за «Ливерпуль». И потому частичка моего мозга хочет, чтобы сезон вернулся. Но большая часть мозга больше обеспокоена безопасностью. Мы не должны допускать, чтобы фанаты толпились у стадионов. Важно, чтобы клубы работали с полицией и остальными органами безопасности», — цитирует Хана Express.

«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ после 29 туров, опережая «Манчестер Сити» на 25 очков.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» рассчитывает в ближайшие дни договориться о трансфере Тимо Вернера.

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