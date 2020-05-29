СМИ: «Ливерпуль» рассчитывает в ближайшие дни договориться о трансфере Вернера
- Reuters
Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, «Ливерпуль» рассчитывает согласовать сделку в ближайшие дни.
Отмечается, что Вернер решительно настроен на уход из «Лейпцига», а переход в «Ливерпуль» остаётся для него приоритетным вариантом.
Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года. В этом сезоне он провёл 39 матчей, забил 30 матчей, а также отметился 12 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что главной трансферной целью «Ливерпуля» стал игрок «Вулверхэмптона».