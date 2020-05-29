СМИ: «Ливерпуль» рассчитывает в ближайшие дни договориться о трансфере Вернера

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Английский футбольный клуб «Ливерпуль» продолжает работать над переходом из немецкого «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
СМИ: «Ливерпуль» рассчитывает в ближайшие дни договориться о трансфере Вернера
  • Reuters

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, «Ливерпуль» рассчитывает согласовать сделку в ближайшие дни.

Отмечается, что Вернер решительно настроен на уход из «Лейпцига», а переход в «Ливерпуль» остаётся для него приоритетным вариантом. 

Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года. В этом сезоне он провёл 39 матчей, забил 30 матчей, а также отметился 12 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что главной трансферной целью «Ливерпуля» стал игрок «Вулверхэмптона».

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