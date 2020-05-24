Источник: главной трансферной целью «Ливерпуля» стал игрок «Вулверхэмптона»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп лично заинтересован в приобретении испанца.

Траоре является воспитанником «Барселоны», он также выступал за «Астон Вилла» и «Мидлсбро». В нынешнем сезоне форвард провёл 43 матча за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал десять голевых передач.

Ранее директор «Боруссии» выразил мнение, что Клопп мог бы стать канцлером Германии.