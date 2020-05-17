Директор «Боруссии» считает, что Клопп мог бы стать канцлером Германии

Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер выразил мнение, что бывший главный тренер команды, а ныне наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп мог бы построить успешную политическую карьеру.

«Клопп — он такой, настоящий. Его потрясающая способность заключается в том, что он умеет разговаривать с людьми после тяжёлых поражений. Помню его выступление перед футболистами после проигрыша «Боруссии» в финале Лиги чемпионов в 2013 году. Он смог дать людям надежду в тот момент, когда они были по-настоящему разочарованы. Его лучшее качество — просто быть собой, быть Юргеном Клоппом, а Юрген Клопп способен привлечь людей. Он был бы лучшим вариантом для граждан в политике. Возможно, он мог бы стать канцлером Германии», — приводит слова Крамера Tribal Football.

52-летний немецкий специалист начал свою тренерскую карьеру в 2001 году в «Майнце», за который отыграл большую часть спортивной карьеры. «Боруссией» он руководил с 2007 по 2015 год, по два раза выигрывал Бундеслигу, а также Кубок и Суперкубок Германии. С 2015 года Клопп возглавляет «Ливерпуль», с которым уже выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее Клопп высказал мнение, что футбол будет на протяжении длительного времени проходить без зрителей, всем нужно к этому привыкнуть.