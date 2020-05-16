Клопп: мы должны привыкнуть к пустым аренам

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что футбол будет на протяжении длительного времени проходить без зрителей и все нужно к этому привыкнуть.

«Мы все начинали играть в футбол без зрителей, ещё в молодежных командах, потому мы научились любить эту игру не только из-за атмосферы на стадионах. Мы должны привыкнуть к пустым аренам. Так будет несколько месяцев, но это не значит, что футбол перестанет быть замечательной игрой. Мы будем в наилучшей форме, когда вернёмся», — приводит слова Клоппа Marca.

16 мая после паузы, связанной с пандемией коронавируса, был возобновлён чемпионат Германии. Первенства других должны возобновиться в июне.

Ранее сообщалось, что в Италии разрешили командные тренировки для футболистов с 18 мая.