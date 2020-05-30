«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче 29-го тура Бундеслиги

В рамках 29-го тура чемпионата Германии среди команд Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Фортуной» из Дюссельдорфа.

Матч, проходивший на «Альянц Арене», завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Дубль на счету Роберта Левандовски, также забивали Бенжамен Павар и Альфонсо Дэвис. Ещё один мяч в свои ворота направил защитник «Фортуны» Матиас Йоргенсен.

Благодаря победе «Бавария» укрепила лидерство в турнирной таблице Бундеслиги, оторвавшись на десять очков от ближайшего преследователя, дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что «Шальке» продлил безвыигрышную серию в Бундеслиге, проиграв «Вердеру».