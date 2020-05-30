«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче 29-го тура Бундеслиги
- Reuters
Матч, проходивший на «Альянц Арене», завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Дубль на счету Роберта Левандовски, также забивали Бенжамен Павар и Альфонсо Дэвис. Ещё один мяч в свои ворота направил защитник «Фортуны» Матиас Йоргенсен.
Благодаря победе «Бавария» укрепила лидерство в турнирной таблице Бундеслиги, оторвавшись на десять очков от ближайшего преследователя, дортмундской «Боруссии».
Ранее сообщалось, что «Шальке» продлил безвыигрышную серию в Бундеслиге, проиграв «Вердеру».