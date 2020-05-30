Куртуа считает, что карантин поспособствовал развитию киберспорта

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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа признался, что на карантине по большей части коротал время за видеоиграми.
Куртуа считает, что карантин поспособствовал развитию киберспорта
  • Reuters

«Честно говоря, я хорошо провёл время на карантине. Увидел, что многие спортсмены также увлеклись геймингом. Из-за карантина интерес к миру киберспорта существенно вырос. Думаю, киберспорт — единственный, кто выиграл от карантина», — рассказал Куртуа в интервью пресс-службе УЕФА.

Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, практически все спортивные соревнования были приостановлены или отменены. Вместо этого турниры запустили виртуальную версию своих соревнований.

Ранее Агуэро и Куртуа финишировали вне топ-10 на виртуальном Гран-при «Формулы-1».

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