Куртуа считает, что карантин поспособствовал развитию киберспорта
- Reuters
«Честно говоря, я хорошо провёл время на карантине. Увидел, что многие спортсмены также увлеклись геймингом. Из-за карантина интерес к миру киберспорта существенно вырос. Думаю, киберспорт — единственный, кто выиграл от карантина», — рассказал Куртуа в интервью пресс-службе УЕФА.
Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, практически все спортивные соревнования были приостановлены или отменены. Вместо этого турниры запустили виртуальную версию своих соревнований.
Ранее Агуэро и Куртуа финишировали вне топ-10 на виртуальном Гран-при «Формулы-1».