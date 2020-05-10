Агуэро и Куртуа финишировали вне топ-10 на виртуальном Гран-при «Формулы-1»

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Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа приняли участие в виртуальной гонке «Формулы-1».
Агуэро и Куртуа финишировали вне топ-10 на виртуальном Гран-при «Формулы-1»
  • Reuters

По итогам 33 кругов виртуальной гонки бельгийский голкипер, стартовавший 14-м, завершил заезд на 12-м месте, а аргентинский форвард, стартовав 17-м, сумел финишировать на 14-й позиции.

Победу в гонке одержал пилот Williams Джордж Рассел. Вторым финишировал гонщик Ferrari Шарль Леклер. Тройку замкнул тест-пилот Mercedes Эстебан Гутьеррес.

Старт сезона 2020 года был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этапы в Австралии, Монако и Франции были отменены. Ожидается, что первые этапы сезона пройдут в начале июля в Австрии.

В связи с этим «Формула-1» проводит виртуальные гонки с участием пилотов, представляющих команды чемпионата.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» не исключают, что сезон может продлиться до января 2021 года.

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