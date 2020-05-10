В «Формуле-1» не исключают, что сезон может продлиться до января 2021 года

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Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри высказался о возможных сроках завершения сезона 2020 года, старт которого был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В «Формуле-1» не исключают, что сезон может продлиться до января 2021 года
  • Reuters

«В настоящий момент мы планируем завершить сезон в декабре. Вероятно, заключительная гонка состоится 13 декабря. Если сезон придётся продлить, то мы точно не будем проводить гонки в Рождество и на Новый год. Завершение чемпионата в январе также является возможным сценарием. Этот вопрос нужно обсудить с организаторами этапов и участниками чемпионата. Но думаю, что лучшим вариантом станет завершение сезона в декабре», — приводит слова Кэри RaceFans.

Старт сезона 2020 года был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Бахрейне, Китае, Вьетнаме,  Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этапы в Австралии, Монако и Франции были отменены. Ожидается, что первые этапы сезона пройдут в начале июля в Австрии.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» не исключают варианта с отменой сезона-2020.

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