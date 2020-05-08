В «Формуле-1» не исключают вариант с отменой сезона-2020

В руководстве «Формулы-1» заявили, что рассматривают вариант с возможной отменой всех этапов Гран-при сезона 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Мы не можем дать никаких гарантий, что сезон вообще состоится, однако нашей целью остаётся проведение первого этапа 5 июля в Австрии», — цитирует BBC исполнительного директора «Формулы-1» Чейза Кэри.

Как заявил Кэри, после проведения этапа Гран-при в Австрии есть вероятность, что через неделю состоится ещё один заезд — на «Ред Булл Ринг».

Руководство «Формулы-1» ожидает, что европейские этапы чемпионата пройдут без болельщиков, но надеются, что заключительные гонки можно будет провести в присутствии зрителей.

Ранее российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят вспомнил свой самый любимый обгон в профессиональной карьере.