Квят назвал свой любимый обгон в карьере

Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят вспомнил свой самый любимый обгон в профессиональной карьере.

«Очень сложно вспомнить все обгоны. Некоторые вообще никогда не были показаны по телевидению. Думаю, в прошлом году было несколько классных, например с Кими Райкконеном в Барселоне. Он был очень неплохим, по внешней траектории. Может, ещё обгон Нико Росберга в Абу-Даби. Это будто спрашивать о любимом фильме — очень сложно вспомнить каждый и сказать, какой именно», — заявил Даниил Квят во время прямого эфира в Instagram «Формулы-1».

В прошлом сезоне российский пилот занял 13-е место в общем зачёте.

Ранее Квят рассказал о своём отношении к России.