Квят назвал свой любимый обгон в карьере

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Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят вспомнил свой самый любимый обгон в профессиональной карьере.
Квят назвал свой любимый обгон в карьере
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Очень сложно вспомнить все обгоны. Некоторые вообще никогда не были показаны по телевидению. Думаю, в прошлом году было несколько классных, например с Кими Райкконеном в Барселоне. Он был очень неплохим, по внешней траектории. Может, ещё обгон Нико Росберга в Абу-Даби. Это будто спрашивать о любимом фильме — очень сложно вспомнить каждый и сказать, какой именно», — заявил Даниил Квят во время прямого эфира в Instagram «Формулы-1». 

В прошлом сезоне российский пилот занял 13-е место в общем зачёте.

Ранее Квят рассказал о своём отношении к России.

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