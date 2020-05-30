Василевский — в числе претендентов на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял третье место в списке кандидатов на награду «Везина Трофи», вручаемую лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги.

Результаты голосования журналистов сайта НХЛ были опубликованы на странице лиги в Instagram. По итогам опроса, Василевский набрал 56 очков. Победил Туукка Раск из «Бостон Брюинз» (80), на второй строчке расположился Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс», 68 очков).

Обладатель награды определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ. Василевский является действующим обладателем «Везина Трофи».

Ранее сообщалось, что хоккеист «Рейнджерс» Какко может пропустить плей-офф НХЛ.